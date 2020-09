“Oltre 4mila italiani schedati da un’azienda cinese di big data”. Da Renzi e Veltroni a Berlusconi, ecco chi c’è nella lista (Di lunedì 14 settembre 2020) Ci sono personaggi della politica, come l’ex premier Matteo Renzi, Walter Veltroni e Silvio Berlusconi. Ma anche industriali del calibro di Ferrero e Merloni, fino ad alti ufficiali dell’esercito e cittadini condannati per reati gravi (dal terrorismo alla criminalità organizzata). È un elenco di 4.544 italiani quello raccolto dalla società cinese di big data Zhenhua, con base a Shenzhen, diffuso nelle scorse ore dal quotidiano Il Foglio. Il database, che in totale comprende oltre 2,4 milioni di nomi di cittadini di tutto il mondo, è stato sottratto all’azienda e trasmesso a una società di intelligence australiana, che a sua volta l’ha girato a un consorzio di giornali internazionali. Ne fanno parte anche il Telegraph, Sunday Times, Indian ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) Ci sono personaggi della politica, come l’ex premier Matteo, Waltere Silvio. Ma anche industriali del calibro di Ferrero e Merloni, fino ad alti ufficiali dell’esercito e cittadini condannati per reati gravi (dal terrorismo alla criminalità organizzata). È un elenco di 4.544quello raccolto dalla societàdi big data Zhenhua, con base a Shenzhen, diffuso nelle scorse ore dal quotidiano Il Foglio. Il database, che in totale comprende oltre 2,4 milioni di nomi di cittadini di tutto il mondo, è stato sottratto all’azienda e trasmesso a una società di intelligence australiana, che a sua volta l’ha girato a un consorzio di giornali internazionali. Ne fanno parte anche il Telegraph, Sunday Times, Indian ...

