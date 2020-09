Netflix e le accuse di pedofilia per ‘Cuties’: il bigottismo di troppi genitori moderni, tra social network e miti sbagliati (Di lunedì 14 settembre 2020) Accesso ai social (quasi) senza filtri da parte dei bambini, trasmissioni televisive all’insegna della mercificazione del corpo, mamme che vestono le figlie da piccole vamp, e ora il problema è la nuova serie di Netflix, che in realtà denuncia tutto questo o almeno qualcosa di affine. Già, un telefilm finito nel mirino dei perbenisiti e benaltristi, con l’accusa di sessualizzare delle ragazzine. La seria si chiama ‘Cuties‘, ovvero ‘carine’ (da cui il titolo originale, ‘Mignonnes’), ed è stato girato dalla regista e franco-senegalese Maïmouna Doucouré, ricevendo ottimi giudizi di critica, ma senza aver prima fatto i conti con il popolo ‘giustizialista’. Il nuovo film aveva debuttato sulla piattaforma online lo scorso nove settembre e racconta la ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 14 settembre 2020) Accesso ai(quasi) senza filtri da parte dei bambini, trasmissioni televisive all’insegna della mercificazione del corpo, mamme che vestono le figlie da piccole vamp, e ora il problema è la nuova serie di, che in realtà denuncia tutto questo o almeno qualcosa di affine. Già, un telefilm finito nel mirino dei perbenisiti e benaltristi, con l’accusa di sessualizzare delle ragazzine. La seria si chiama ‘Cuties‘, ovvero ‘carine’ (da cui il titolo originale, ‘Mignonnes’), ed è stato girato dalla regista e franco-senegalese Maïmouna Doucouré, ricevendo ottimi giudizi di critica, ma senza aver prima fatto i conti con il popolo ‘giustizialista’. Il nuovo film aveva debuttato sulla piattaforma online lo scorso nove settembre e racconta la ...

ilbaku : Mignonnes è un ottimo film. La campagna per boicottare Netflix e le accuse di sdoganamento della pedofilia denotano profonda stupidità - TVTips_official : Oggetto della polemica, #Cuties, controverso film francese al centro di una seconda ondata di accuse verso Netflix… - frances79154863 : RT @RogerHalsted: #CancelNetflix in tendenza dopo l'uscita del film francese Cuties che ipersessualizza le bambine. Ma critici e media resp… - maxxxks : RT @RogerHalsted: #CancelNetflix in tendenza dopo l'uscita del film francese Cuties che ipersessualizza le bambine. Ma critici e media resp… -