Molteni Farmaceutici sigla con Accord Healthcare un accordo esclusivo per la distribuzione del primo impianto di buprenorfina approvato in Europa

(Di lunedì 14 settembre 2020) (Firenze e Harrow (UK), 14 settembre 2020) - Firenze e Harrow (UK), 14 settembre 2020 –annunciano la firma di uno diesclusiva per la commercializzazione di Sixmo® (di). Sixmo® è una terapia agonista per il trattamento della dipendenza da oppiodi che consiste in unsottocutaneo con tecnologia brevettata in grado di rilasciare per sei mesi il principio attivoin, il farmaco offrirà una valida alternativa di cura a tutti coloro che ne hanno bisogno. Questoo di partnership unisce l'esperienza e il patrimonio di ...

Adnkronos

(Firenze e Harrow (UK), 14 settembre 2020) - Firenze e Harrow (UK), 14 settembre 2020 – Molteni Farmaceutici e Accord Healthcare annunciano la firma di un accordo di distribuzione esclusiva per la com ...This press release is intended for trade and medical press journalists only. This press release is NOT intended for consumer press journalists.HARROW, England, Sept. 14, 2020 /PRNewswire/ -- Accord He ...