Manchester United | Perisic rappresenta l’alternativa a Sancho

(Di lunedì 14 settembre 2020) Ilstarebbe valutando il profilo di Ivannel caso in cui non dovesse riuscire ad acquistareIlsta valutando il profilo di Ivan, rientrato all’Inter dopo l’esperienza al Bayern Monaco, come alternativa adel Borussia Dortmund. La società tedesca chiede una cifra intorno ai 108 milioni di sterline per l’esterno inglese, una valutazione considerata eccessiva dal. Così il club allenato da Solskjaer considera l’opzione diper cui l’Inter valuta ogni tipo di offerta. Leggi su Calcionews24.com

Il Manchester United starebbe valutando il profilo di Ivan Perisic nel caso in cui non dovesse riuscire ad acquistare Sancho Il Manchester United sta valutando il profilo di Ivan Perisic, rientrato al ...Non è certamente un mistero che l’esperienza di Gareth Bale in Spagna sia ormai prossima alla conclusione. Il gallese infatti vive da separato in casa e queste settimane potrebbero essere le ultime al ...