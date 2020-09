Lucrezia contro Pamela Barretta: “Non posso dire che lavoro fa insieme alla sorella” lei la denuncia (FOTO) (Di lunedì 14 settembre 2020) Continua imperterrita la guerra tra Pamela Barretta, il suo ex Enzo Capo e la presunta compagna o ex di quest’ultimo Lucrezia. Nello querelle, si è aggiunta anche la nuova fiamma del napoletano, in quanto ha registrato delle dirette su Instagram in cui ha fatto delle pesanti insinuazioni contro la donna. In particolar modo, la protagonista ha dichiarato di essere a conoscenza del vero lavoro che svolge la Barretta insieme a sua sorella. Lucrezia non si è voluta sbilanciare troppo in quanto le sue dichiarazioni sarebbero state troppo compromettenti, ma le allusioni sono state percepite da tutti. Le accuse di Lucrezia Massimo Pamela Barretta ha ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 14 settembre 2020) Continua imperterrita la guerra tra, il suo ex Enzo Capo e la presunta compagna o ex di quest’ultimo. Nello querelle, si è aggiunta anche la nuova fiamma del napoletano, in quanto ha registrato dellette su Instagram in cui ha fatto delle pesanti insinuazionila donna. In particolar modo, la protagonista ha dichiarato di essere a conoscenza del veroche svolge laa sua sorella.non si è voluta sbilanciare troppo in quanto le sue dichiarazioni sarebbero state troppo compromettenti, ma le allusioni sono state percepite da tutti. Le accuse diMassimoha ...

