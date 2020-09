Lucas Biglia in Turchia: ha firmato con il Fatih Karagumruk (Di lunedì 14 settembre 2020) Salutata l’Italia, dove ha giocato con le maglie di Lazio e Milan, per Lucas Biglia comincia un’altra avventura. Il centrocampista argentino, reduce da diverse stagioni condizionate da infortuni, ha deciso di cambiare nazione per trasferirsi in Turchia. Quest’oggi è arrivata la firma sul contratto e l’ufficialità del passaggio al Fatih Karagumruk, squadra che milita nella Super Lig. Leggi su sportface (Di lunedì 14 settembre 2020) Salutata l’Italia, dove ha giocato con le maglie di Lazio e Milan, percomincia un’altra avventura. Il centrocampista argentino, reduce da diverse stagioni condizionate da infortuni, ha deciso di cambiare nazione per trasferirsi in. Quest’oggi è arrivata la firma sul contratto e l’ufficialità del passaggio al, squadra che milita nella Super Lig.

Eurosport_IT : Lucas Biglia saluta il #Milan, l'argentino raggiunge #Viviano al #Karagumruk ?????? #Calciomercato | #Biglia - calciomercatoit : ?? UFFICIALE ?? Lucas #Biglia è un nuovo giocatore del #Karagumruk: futuro in Turchia per l'ex #Milan ?? #CMITmercato - rustusnyz : Lucas Biglia - TeoBellan : Ufficiale il trasferimento di Lucas Biglia in Turchia. - Jrslv11 : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Fatih Karagumruk, colpo a centrocampo. Ecco l'ex milanista Lucas Biglia -

Ultime Notizie dalla rete : Lucas Biglia Calciomercato Milan, Maldini smentisce la trattativa per Federico Chiesa Sport Fanpage Milan, Biglia riparte dal Fatih Karagumruk

Avventura del tutto nuova e sorprendente per Lucas Biglia, che chiude il suo capitolo con la Serie A e sbarca in Turchia. Ha firmato per il Fatih Karagümrük, squadra che milita nella prima divisione d ...

UFFICIALE – Biglia è un nuovo giocatore del Fatih Karagümrük

Lucas Biglia è un nuovo giocatore del Fatih Karagümrük: da svincolato ha scelto di andare in Turchia dopo l’esperienza al Milan Nuova esperienza in Turchia per Lucas Biglia. Il centrocampista ha firma ...

Avventura del tutto nuova e sorprendente per Lucas Biglia, che chiude il suo capitolo con la Serie A e sbarca in Turchia. Ha firmato per il Fatih Karagümrük, squadra che milita nella prima divisione d ...Lucas Biglia è un nuovo giocatore del Fatih Karagümrük: da svincolato ha scelto di andare in Turchia dopo l’esperienza al Milan Nuova esperienza in Turchia per Lucas Biglia. Il centrocampista ha firma ...