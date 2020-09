Leao in quarantena, lo ammette lui stesso su Twitter. E il Milan non smentisce (Di lunedì 14 settembre 2020) "Colpa della quarantena". Poche parole in risposta a un tweet di un amico. Argomento, il rap. Ma questo è secondario, ciò che conta è che il portoghese del Milan ammette di essere in quarantena con un ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 14 settembre 2020) "Colpa della". Poche parole in risposta a un tweet di un amico. Argomento, il rap. Ma questo è secondario, ciò che conta è che il portoghese deldi essere incon un ...

Sport_Mediaset : #Milan, #RafaelLeao su Twitter: 'Sono in quarantena'. Il portoghese non si è ancora allenato e non sarà disponibile… - TuttoMercatoWeb : Milan, Leao in quarantena per sospetto Covid. Salta l'Europa League, compagni negativi - Gazzetta_it : #Leao in quarantena, lo ammette lui stesso su Twitter. E il Milan non smentisce - Salvamarga88 : RT @SimoneFracassi: Leao ha scritto di aver fatto il rapper perché annoiato dal lockdown ,dove avrebbe comunicato di essere in quarantena? - _alaq_ : RT @casarossonera: Leao in quarantena per Covid, asintomatico, non fermo per infortunio. Resto della squadra negativo ma un po’ di preoccup… -