Fitbit annuncia che l'app ECG proprietaria per lo smartwatch Sense ha ricevuto l'autorizzazione per l'Italia e arriverà ad ottobre 2020 L'articolo L'app ECG di Fitbit, disponibile a breve, riceve l'autorizzazione per l'Italia proviene da TuttoAndroid.

tecnomedics : Fitbit riceve l’autorizzazione normativa sia negli Stati Uniti sia in Europa per l’app ECG per l’identificazione de… - broby68 : Fitbit riceve l’autorizzazione normativa sia negli Stati Uniti sia in Europa per l’app ECG per l’identificazione de… - paolopicone70 : RT @ITALICOM1: Fitbit riceve l’autorizzazione normativa sia negli Stati Uniti sia in Europa per l’app ECG per l’identificazione della fibri… - ITALICOM1 : Fitbit riceve l’autorizzazione normativa sia negli Stati Uniti sia in Europa per l’app ECG per l’identificazione de… - C0d3r_ : #Apple Watch SE in arrivo il 15 Settembre: non avrà l'app per l'ECG? -

