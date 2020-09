Inizio scuola e Coronavirus, Rezza: ” Non si può chiudere la scuola per sempre, potranno esserci casi ma l’importante è contenere i focolai” (Di lunedì 14 settembre 2020) “Eravamo partiti un po’ male, a fine febbraio e marzo sembrava dovesse accadere la catastrofe e c’e’ stato un periodo estremamente drammatico, ma la reazione del Paese e’ stata buona, sia del governo centrale che delle regioni, il duro lockdown ha portato dei risultati. Stiamo ripartendo, abbiamo una situazione in cui dobbiamo stare molto attenti, prendere piccole precauzioni puo’ evitare nuovi lockdown, drammi umani, chiusure, sono piccole precauzioni come il distanziamento, l’uso della mascherina, l’igiene delle mani, evitare gli assembramenti. Non si puo’ chiudere la scuola per sempre, sarebbe assurdo, sappiamo che potranno verificarsi dei casi ma l’importante, come stiamo facendo adesso, e’ riuscire a ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 14 settembre 2020) “Eravamo partiti un po’ male, a fine febbraio e marzo sembrava dovesse accadere la catastrofe e c’e’ stato un periodo estremamente drammatico, ma la reazione del Paese e’ stata buona, sia del governo centrale che delle regioni, il duro lockdown ha portato dei risultati. Stiamo ripartendo, abbiamo una situazione in cui dobbiamo stare molto attenti, prendere piccole precauzioni puo’ evitare nuovi lockdown, drammi umani, chiusure, sono piccole precauzioni come il distanziamento, l’uso della mascherina, l’igiene delle mani, evitare gli assembramenti. Non si puo’laper, sarebbe assurdo, sappiamo cheverificarsi deima l’importante, come stiamo facendo adesso, e’ riuscire a ...

