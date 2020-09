Il paradiso delle signore e Un posto al sole: anticipazioni 14 settembre 2020 (Di lunedì 14 settembre 2020) anticipazioni e trame de Il paradiso delle signore e Un posto al sole di oggi, 14 settembre 2020: Cosimo ha lasciato senza parole Gabriella. Umberto teme che sua figlia Marta possa affezionarsi troppo alla bambina trovata davanti al paradiso e possa illudersi di tenerla con sé… Per una coincidenza, Giulia Poggi si trova ad avere a che fare di nuovo con l’uomo che ha tentato di raggirarla con una truffaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 14 settembre 2020)e trame de Ile Unaldi oggi, 14: Cosimo ha lasciato senza parole Gabriella. Umberto teme che sua figlia Marta possa affezionarsi troppo alla bambina trovata davanti ale possa illudersi di tenerla con sé… Per una coincidenza, Giulia Poggi si trova ad avere a che fare di nuovo con l’uomo che ha tentato di raggirarla con una truffaArticolo completo: dal blog SoloDonna

