Il fratello mi è corso dietro | mi voleva ammazzare E il gip convalida l' arresto

(Di lunedì 14 settembre 2020) “La mia famiglia mi vuole bene per quello che sono, non ce la faccio più. Doveva succedere a tutte e due. Io la voglio vedere per l’ultima volta a Maria Paola”.Così Ciro neldi una conferenza stampa con la sua famiglia ricorda la compagna Maria Paola Gaglione, morta ieri dopo essere stata speronata dalcontrario alla loro relazione.Ciro ha proseguito: “Dovevo morire assieme a lei ma lasciatemela vedere per l’ultima volta”. Davanti ai cronisti, il 22enne fidanzato di Maria Paola ha ricostruito gli attimi dell’incidente: “Mi, miper forza”.“Lo abbiamo incontrato per caso - aggiunge - me lo sono trovato. Michele ...