Elezioni del 20-21 settembre: le aspettative (non i sondaggi, vietati) regione per regione (Di lunedì 14 settembre 2020) Anche nell'ultima settimana si confermano le indicazioni precedenti, al centrodestra Veneto e Liguria, possibili vittorie del centrodestra nelle Marche e in Puglia, contendibile la Toscana, favorite le sinistre in Campania, incerta la Valle d'Aosta Leggi su firenzepost (Di lunedì 14 settembre 2020) Anche nell'ultima settimana si confermano le indicazioni precedenti, al centrodestra Veneto e Liguria, possibili vittorie del centrodestra nelle Marche e in Puglia, contendibile la Toscana, favorite le sinistre in Campania, incerta la Valle d'Aosta

matteosalvinimi : PIAZZA INCREDIBILE a Jesi (Ancona), alle cinque del pomeriggio. Una emozione UNICA, in vista delle elezioni di dom… - heather_parisi : Risultato del test di massa #Covid_19 a #HongKong : 1 milione 6 centomila tamponi fatti 20 positivi (asintomatici)… - VoltItalia : ??Step by step entriamo nelle Istituzioni! In attesa delle elezioni del 20-21 settembre, siamo felici di annunciare… - EmilioMoravec : RT @PoliticaPerJedi: Il voto al referendum confermativo non ha quorum e gode del traino di altre elezioni solo in sei regioni. I sondaggi n… - marino29b : RT @m5s_liguria: ?? Diventa Rappresentante di Lista del MoVimento 5 Stelle alla prossime elezioni del 20-21 Settembre: potrai vigilare sul… -