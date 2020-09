Covid, Oms: “Il saluto col gomito favorisce il contagio” (Di lunedì 14 settembre 2020) A parlare è il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Ghebreyesus, diffondendo una nuova raccomandazione Per il contenimento del Covid l’Oms lancia un nuovo monito. Il tutto in controtendenza rispetto a ciò che aveva in precedenza dichiarato lo scorso marzo. “No al saluto con il gomito”, questa è la nuova linea. A dirlo è il direttore dell’Organizzazione mondiale della Sanità, Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il quale ha usato twitter per diffondere la raccomandazione sul Coronavirus, rilanciando anche un messaggio dell’economista Diana Ortega. “Con quella pratica, non si riesce ad osservare la distanza di sicurezza necessaria per evitare il contagio, si sta a meno di un metro. Preferisco, per adesso, mettermi una mano sul ... Leggi su zon (Di lunedì 14 settembre 2020) A parlare è il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Ghebreyesus, diffondendo una nuova raccomandazione Per il contenimento dell’Oms lancia un nuovo monito. Il tutto in controtendenza rispetto a ciò che aveva in precedenza dichiarato lo scorso marzo. “No alcon il”, questa è la nuova linea. A dirlo è il direttore dell’Organizzazione mondiale della Sanità, Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il quale ha usato twitter per diffondere la raccomandazione sul Coronavirus, rilanciando anche un messaggio dell’economista Diana Ortega. “Con quella pratica, non si riesce ad osservare la distanza di sicurezza necessaria per evitare il contagio, si sta a meno di un metro. Preferisco, per adesso, mettermi una mano sul ...

