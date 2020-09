Coronavirus | ultime notizie | in Italia 1 008 nuovi casi e 14 decessi Tamponi in forte calo | ma +80 ricoveri e +10 in terapia intensiva

(Di lunedì 14 settembre 2020) I test processati nelle24 ore sono stati 45.309: in diminuzione rispetto ai 72.143 di ieri (92.706 il 12 settembre)

RaiNews : #Coronavirus, 1.458 nuovi contagi e 7 morti nelle ultime 24 ore in Italia - RaiNews : Nuovo record giornaliero di casi di coronavirus a livello globale: secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (… - fanpage : Coronavirus, neonato trovato positivo al pronto soccorso dell’ospedale Cervello di Palermo - LaGazzettaWeb : Coronavirus Italia, 1008 nuovi positivi e 14 morti nelle ultime 24 ore - samuele26572 : RT @DavideFalchieri: Ma scherziamo ??? A momenti scendiamo sotto i mille... che cazzo state combinando. Fate più tamponi, trovate più posit… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime

La nuova riorganizzazione ospedaliera approntata dalla Regione Siciliana in risposta all’aumento dei casi registrati negli ultimi giorni indica, infatti, il nosocomio di Mazara del Vallo quale centro ...E' di 1.008 nuovi contagi e 14 vittime il bilancio dell'emergenza coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, con 45mila tamponi eseguiti. Il numero totale dei casi sale così a 288.761. I pazienti in ...