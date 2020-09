Consegnate a Faila Ebat mascherine per i lavoratori e le aziende agricole

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 14 settembre 2020) Taranto. Consegnati a Taranto all’Ente Bilaterale Agricolo, da parte della Regione Puglia attraverso la Protezione Civile, i D.P.I. individuali () per iagricoli a seguito di protocollo d’intesa sottoscritto in Prefettura nei mesi scorsi. I dispositivi sono stati consegnati, oltre che presso l’ente Bilaterale, presso le sedi delle sei organizzazioni che costituisco lo stesso Ente Bilaterale Agricoloper le organizzazioni datoriali, CIA, Coldiretti, Confagricoltura e per i sindacati deiagricoli FlaiCgil, FaiCisl e UilaUil. I dispositivi saranno consegnati aie allaper ...