Cast e personaggi di Petra con una superba Paola Cortellesi | trama di Riti di Morte

Dimenticate la brillante, e a volte trash, Paola Cortellesi delle commedie all'italiana e abbracciate Petra, una più restia ai rapporti personali, una più "cazz*ta" e solitaria e poi toglietela dal suo sottoscala, dal buio del suo ufficio e dalla polvere delle sue scartoffie, per buttarla nella mischia, faccia a faccia con una ragazzina appena stuprata, il risultato? Una serie tv originale con un personaggio che lo è altrettanto e che si prepara a conquistare il prime time di Sky per molto tempo al fianco di quello che sicuramente diventerà il suo fido compagno. Prenderà il via da qua e da oggi, 14 settembre, su Sky, Petra, la nuova produzione prodotta con Cattleya – parte di ITV Studios – in associazione con Bartlebyfilm

