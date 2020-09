Casellati su Ritorno in Classe: La Scuola non è Fatta Solo di Nozioni (Di lunedì 14 settembre 2020) Elisabetta Casellati, presidente del Senato, parla di Ritorno in Classe presso i suoi canali social. “Care ragazze e cari ragazzi, oggi riparte il cammino della Scuola e per voi studenti la campanella tornerà a suonare. E’ un momento di grande emozione dopo tanti mesi trascorsi lontano dai banchi, perché la Scuola non è Fatta Solo di Nozioni. È Fatta di relazioni, di legami e rapporti tra voi studenti, gli insegnanti, le famiglie, i dirigenti e i collaboratori scolastici” afferma. “C’è bisogno del vostro entusiasmo, della vostra passione, ma anche della vostra prudenza e della vostra responsabilità” aggiunge. “Un pensiero va a ... Leggi su youreduaction (Di lunedì 14 settembre 2020) Elisabetta, presidente del Senato, parla diinpresso i suoi canali social. “Care ragazze e cari ragazzi, oggi riparte il cammino dellae per voi studenti la campanella tornerà a suonare. E’ un momento di grande emozione dopo tanti mesi trascorsi lontano dai banchi, perché lanon èdi. Èdi relazioni, di legami e rapporti tra voi studenti, gli insegnanti, le famiglie, i dirigenti e i collaboratori scolastici” afferma. “C’è bisogno del vostro entusiasmo, della vostra passione, ma anche della vostra prudenza e della vostra responsabilità” aggiunge. “Un pensiero va a ...

AnsaLombardia : Scala riapre con Nona, Chailly 'segnale per lenire dolore'. Casellati in palco reale; Fontana, è un ritorno alla no… - fisco24_info : La Scala dà il bentornato al pubblico con la Nona: Casellati in palco reale; Fontana, è un ritorno alla normalità - AnsaLombardia : La Scala dà il bentornato al pubblico con la Nona. Casellati in palco reale; Fontana, è un ritorno alla normalità |… -

Ultime Notizie dalla rete : Casellati Ritorno Scala riapre con Nona, Chailly 'segnale per lenire dolore' Agenzia ANSA Casellati: “Tenere aperte le scuole è una priorità per tutti”

Il presidente del Senato rivolge un messaggio agli studenti in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico. “Basta con le incertezze, stare in classe significa condivisione, crescita psicologica e soc ...

Il ritorno dei Diavoli è ok: sconfitto Rovigo

Valorugby Emilia 28 Rugby Rovigo 24 (Primo Tempo: 21-14) Marcatori: p.t. 6’ m. Costella tr . Newton (7-0), 16’pt m.Greef tr.Menniti Ippolito (7-7); 19’ pt m.Costella tr.Newton (14-7), 24’pt m.Leaupepe ...

Il presidente del Senato rivolge un messaggio agli studenti in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico. “Basta con le incertezze, stare in classe significa condivisione, crescita psicologica e soc ...Valorugby Emilia 28 Rugby Rovigo 24 (Primo Tempo: 21-14) Marcatori: p.t. 6’ m. Costella tr . Newton (7-0), 16’pt m.Greef tr.Menniti Ippolito (7-7); 19’ pt m.Costella tr.Newton (14-7), 24’pt m.Leaupepe ...