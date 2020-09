Avvocati, semplificazioni per il recupero dei compensi professionali (Di lunedì 14 settembre 2020) Semplificazione recupero compenso professionale, le novità È stato approvato l'ordine del giorno al decreto legge n. 76/2020 ("Decreto semplificazioni") presentato dall'On. Devis Dori (M5S) in tema di semplificazione del recupero del compenso professionale. L'approvazione comporta come conseguenza l'impegno del governo «a valutare l'opportunità di estendere l'applicabilità del procedimento ex articolo 14 del Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150, anche al recupero del compenso professionale dell'avvocato relativo all'attività stragiudiziale, giudiziale penale e amministrativa, nonché prestata dinanzi ai giudici speciali». Aiga: verso l'attuazione della mozione approvata dal Congresso Nazionale Un provvedimento a cui plaude l'Aiga (Associazione ... Leggi su studiocataldi (Di lunedì 14 settembre 2020) Semplificazionecompenso professionale, le novità È stato approvato l'ordine del giorno al decreto legge n. 76/2020 ("Decreto") presentato dall'On. Devis Dori (M5S) in tema di semplificazione deldel compenso professionale. L'approvazione comporta come conseguenza l'impegno del governo «a valutare l'opportunità di estendere l'applicabilità del procedimento ex articolo 14 del Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150, anche aldel compenso professionale dell'avvocato relativo all'attività stragiudiziale, giudiziale penale e amministrativa, nonché prestata dinanzi ai giudici speciali». Aiga: verso l'attuazione della mozione approvata dal Congresso Nazionale Un provvedimento a cui plaude l'Aiga (Associazione ...

San Marino. Governo e professionisti per la semplificazione normativa

E’ stato formalizzato il rapporto di collaborazione tra la Segreteria di Stato Industria Artigianato e Commercio, l’Ordine degli Avvocati e Notai e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti ...

San Marino. Governo e professionisti per la semplificazione normativa

E' stato formalizzato il rapporto di collaborazione tra la Segreteria di Stato Industria Artigianato e Commercio, l'Ordine degli Avvocati e Notai e l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti ...