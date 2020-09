Angela da Mondello “in quarantena” a casa: colpo di scena dalla D’Urso (Di lunedì 14 settembre 2020) Angela da Mondello “in quarantena” a casa: colpo di scena dalla D’Urso. Ieri sera da Barbara è stata ospite la famosa Angela che ha rivelato una cosa inaspettata Angela da Mondello è stata ospite da Barbara D’Urso la scorsa sera: la sua ospitata è andata in onda verso l’1:00. C’era poco tempo per parlare, ma … L'articolo Angela da Mondello “in quarantena” a casa: colpo di scena dalla D’Urso proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 14 settembre 2020)da“in quarantena” adiD’Urso. Ieri sera da Barbara è stata ospite la famosache ha rivelato una cosa inaspettatadaè stata ospite da Barbara D’Urso la scorsa sera: la sua ospitata è andata in onda verso l’1:00. C’era poco tempo per parlare, ma … L'articoloda“in quarantena” adiD’Urso proviene da YesLife.it.

moonshadow_369 : RT @Ri_Ghetto: Angela di Mondello ha problemi con la giustizia?!?1?1!1?1!?!1?1? CHOC #noneladurso - DavideRTramonta : RT @Ri_Ghetto: Angela di Mondello ha problemi con la giustizia?!?1?1!1?1!?!1?1? CHOC #noneladurso - Colellaaantoni1 : RT @Tristan__esdpv: Angela Mondello che morde una salsiccia cruda ?????? #noneladurso - BITCHYFit : Angela da Mondello ha problemi con la giustizia e non può viaggiare: la rivelazione a Live Non è la d’Urso - giatiguardalice : Il padre di una mia vecchia amica(con cui ora tipo non ci schifiamo più) é finito in tv, in un servizio di Barbara… -