Allo Spallanzani 90 positivi al Covid, 8 in terapia intensiva (Di lunedì 14 settembre 2020) ROMA, ITALPRESS, - Sono 90 i pazienti positivi al tampone per l ricerca del Covid ricoverati Allo Spallanzani di Roma. Nel bollettino odierno si legge che di questi 8 restano in terapia intensiva, ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 14 settembre 2020) ROMA, ITALPRESS, - Sono 90 i paziential tampone per l ricerca delricoveratidi Roma. Nel bollettino odierno si legge che di questi 8 restano in, ...

Corriere : La sperimentazione allo Spallanzani: test sulla saliva «sicuro come i tamponi». In 2 ore il risultato - LatinaQTW : Formia, un uomo positivo al Covid ricoverato allo Spallanzani. Molte persone a rischio, scatta l'allerta - veracruz777 : RT @Adnkronos: #Vaccino #Covid, allo #Spallanzani dal 24 agosto test su 3 volontari - ilfaroonline : Covid 19, positivo il titolare di una #rivendita_di_pescato di Formia: ricoverato allo Spallanzani - CorriereCitta : Allo Spallanzani 90 positivi al Covid, 8 in terapia intensiva -