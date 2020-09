Aggiornamento di settembre per l’eSIM Vodafone | ancora un buco nell’acqua

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 14 settembre 2020) Al ritorno dalle vacanze più di qualcuno si sarebbe aspettato delle novità in merito all’eSIM. Le schede virtuali tanto agognate per l’operatore telefonico stentano a fare capolino nel nostro paese, nonostante segnali incoraggianti in Europa sempre per lo stesso vettore. In questo articolo è stato raccolto, in proposito, l’ultimo feedback ufficiale sulla questione e purtroppo questo non promette davvero nulla di buono. Attraverso il suo canale ufficialevia Twitter, l’operatore ha risposto alle richieste di un utente interessato proprio all’eSIM. Il riscontro ha fatto esplicito riferimento solo a quanto ora possibile con il vettore per quanto riguarda la tecnologia delle schede telefoniche virtuali. In particolar modo ora e da mesi oramai è possibile ...