Adua Del Vesco Instagram | “Il Gf Vip sarà la mia rinascita”

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 14 settembre 2020)Del, nel suo ultimo post prima di entrare nella Casa del Gf Vip questa sera, 14 settembre 2020, si mostra sicura di se stessa e fiduciosa per la nuova avventura. L’attrice siciliana si è lasciata alle spalle l’anno scorso l’anoressia. Ora, forte della sua esperienza, spera di poter essere d’aiuto alle persone che hanno sofferto o che stanno soffrendo di questa malattia. Suha scritto ai suoi fans: “Pronta a regalare la mia storia a chi come me ha passato momenti bui e ne è uscito vittorioso, o a chi pensa di non farcela perché non vede l’immensa forza che in realtà tutti possediamo dentro. Vi voglio bene.” >>del, il tunnel dell’anoressia: “Morire era la mia ...