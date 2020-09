Tu si que vales | concorrente contro Rudy Zerbi | “Stai zitto”

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 13 settembre 2020) Nel corso della prima puntata di ‘Tu si que’ è salito sul palco un giovaneaspirante pianista. Il ventiquattrenne Lucilio Jr Rizzo, compositore di musica classic, non si è risparmiato nell’auto-elogiarsi, raccontando di aver composto addirittura 300 sonate in pochi mesi. Ma non solo! Lucilio ha sottolineato di aver imparato a suonare il pianoforte come autodidatta e dal mese di Dicembre. Dunque poco tempo per acquisire le fondamentali nozioni, importanti per poter suonare un pianoforte. Altrettanto evidenti erano gli sguardi dei giurati, perplessi ma nel frattempo curiosi di sentire la melodia scelta per l’audizione. La performance non ha assolutamente convinto i giurati e la stessa Sabrina Ferilli, nonché rappresentante della “voce” del popolo. E a partire da ...