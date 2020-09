Trovato morto in casa nel Lodigiano, 59enne separato era deceduto da sei mesi (Di domenica 13 settembre 2020) Era morto da 6 mesi, ma nessuno se ne era accorto . Un uomo di 59 anni è stato Trovato morto nella sua abitazione di casalpusterlengo, Lodi, dalle forze dell'ordine con i vigili del fuoco che hanno ... Leggi su leggo (Di domenica 13 settembre 2020) Erada 6, ma nessuno se ne era accorto . Un uomo di 59 anni è statonella sua abitazione dilpusterlengo, Lodi, dalle forze dell'ordine con i vigili del fuoco che hanno ...

HuffPostItalia : Migrante trovato morto nel traghetto per Ancona: era un 24enne afgano - crezia_luuu : RT @stanzaselvaggia: Zangrillo: “A marzo Berlusconi sarebbe morto”. Zangrì, facciamo che a marzo intanto Berlusconi avrebbe trovato posto i… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Trovato #morto in #casa nel Lodigiano, 59enne era separato era deceduto da sei mesi - occhio_notizie : Lutto a Saviano, trovato morto Pasquale Ambrosino: era scomparso da 3 giorni - PaganiCarlo : RT @qn_giorno: #Lodi, dramma della solitudine, uomo trovato morto in casa da oltre sei mesi -

Ultime Notizie dalla rete : Trovato morto Trovato morto in casa nel Lodigiano, 59enne era separato era deceduto da sei mesi Il Messaggero Paura per i fratelli Bianchi: chiedono di restare nel braccio protetto di Rebibbia

Dopo una serie di minacce ricevute anche sui social i legali dei fratelli chiedono maggiore sicurezza nel carcere di Rebibbia. Oggi a Torino presidio di solidarietà per il giovane capoverdiano ucciso ...

Trovato senza vita il corpo del camionista scomparso a Torino, morto per overdose

E’ stato trovato purtroppo senza vita il corpo di Pasquale Ambrosino, 40 anni, il camionista scompaso dal 10 settembre a Torino. Il corpo è stato trovato in lungo Dora Agrigento dai carabinieri. Secon ...

Dopo una serie di minacce ricevute anche sui social i legali dei fratelli chiedono maggiore sicurezza nel carcere di Rebibbia. Oggi a Torino presidio di solidarietà per il giovane capoverdiano ucciso ...E’ stato trovato purtroppo senza vita il corpo di Pasquale Ambrosino, 40 anni, il camionista scompaso dal 10 settembre a Torino. Il corpo è stato trovato in lungo Dora Agrigento dai carabinieri. Secon ...