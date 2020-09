Temptation Island, Alessia Marcuzzi svela il dietro le quinte: “Una coppia è scoppiata perché…” (Di domenica 13 settembre 2020) Una lavorazione turbolenta non ha fermato il ritorno di Temptation Island, che dopo la sua versione sperimentale andata in onda lo scorso luglio, tornerà con l’edizione standard, senza vip né cambi di regolamento, a partire dal 16 settembre. E tornerà anche Alessia Marcuzzi, dopo aver lasciato il timone della scorsa edizione a Filippo Bisciglia; la conduttrice si è occupata personalmente di gestire le registrazioni di queste settimane, facendo fronte a non pochi imprevisti del mestiere. “Hanno visto un video esplicito, sono scoppiati”: le prime anticipazioni di Alessia Marcuzzi in merito al ritorno di Temptation Island, il prossimo 16 settembre Era notizia di pochi giorni fa l’addio ... Leggi su velvetgossip (Di domenica 13 settembre 2020) Una lavorazione turbolenta non ha fermato il ritorno di, che dopo la sua versione sperimentale andata in onda lo scorso luglio, tornerà con l’edizione standard, senza vip né cambi di regolamento, a partire dal 16 settembre. E tornerà anche, dopo aver lasciato il timone della scorsa edizione a Filippo Bisciglia; la conduttrice si è occupata personalmente di gestire le registrazioni di queste settimane, facendo fronte a non pochi imprevisti del mestiere. “Hanno visto un video esplicito, sono sti”: le prime anticipazioni diin merito al ritorno di, il prossimo 16 settembre Era notizia di pochi giorni fa l’addio ...

PolinskiStrikes : Oh, preparatevi nelle prossime settimane al double sul mio blog pagelle del #GrandeFratello e pagelle di… - morena_faenza : RT @VanityFairIt: «La fidanzata ha scoperto di un tradimento del suo fidanzato appena arrivata. È stato un momento difficile per tutti». E… - zazoomblog : Valeria e Ciavy di Temptation Island: “Una seconda opportunità?” - #Valeria #Ciavy #Temptation #Island: - VanityFairIt : «La fidanzata ha scoperto di un tradimento del suo fidanzato appena arrivata. È stato un momento difficile per tutt… - Italia_Notizie : Valeria rinata dopo Temptation Island: 'Ho scoperto una nuova me e ho perdonato Ciavy' -