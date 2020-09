Scopri l’olio essenziale di nigella e le sue proprietà

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 13 settembre 2020)l’oliodie le sue proprietà. L’oliodisativa (detta anche cumino nero) può essere un alleato prezioso per la nostra salute. Si può usare con profitto per lenire condizioni come la psoriasi e anche per rafforzare i capelli. Lo possiamo usare in generale per la salute della nostra pelle, in particolare se è particolarmente secca. Ma vediamo più in dettaglio quali sono le proprietà dell’oliodil’oliodie le sue proprietà Innanzitutto svolge un’azione immunostimolante, ovvero può rafforzare le nostre difese immunitarie. Il che vuol dire che ...