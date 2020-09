Sci alpino | slalomisti azzurri a Olgiate Olona per test valutativi

Leggi su sportface

(Di domenica 13 settembre 2020) Sta per concludersi il raduno sulla neve di Saas Fee, in Svizzera, deglidella Nazionale di sci. GliManfred Moelgg, Stefano Gross, Tommaso Sala e Federico Liberatore si sposteranno lunedì 14 settembre allo Sport Service Mapei di(Varese) per svolgere alcuni. Ai quattro atleti sopracitati si aggiungerà anche Giuliano Razzoli, che non ha preso parte al raduno per non sovraccaricare la schiena.