Salerno | sabato “sotto controllo” dell’Arma | 20 unità e 2 equipaggi cinofili

(Di domenica 13 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nella notte appena trascorsa, dalle 23 alle 5, la Compagnia Carabinieri diha svolto un servizio coordinato con l’impiego di 20 unità e di dueantidroga e per la ricerca di armi. Il servizio è stato organizzato in maniera autonoma dall’Arma dei Carabinieri per dare impulso ai controlli antiassembramento e sulla sicurezza in genere. Il dispositivo ha interessato principalmente le vie del centro storico, ove la presenza dei militari ha dato un forte impatto e percezione di sicurezza per il giusto svolgimento delle varie attività ricreative. Sono state controllate oltre 100 persone appiedate, con il sequestro di alcune dosi di marijuana e relativa applicazione dell’articolo 75 sull’uso personale di ...

