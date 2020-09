Regionali e referendum, il vicesegretario Pd Orlando chiede “un tagliando al governo dopo il voto”. Rimpasto? “Non lo escludo” (Di domenica 13 settembre 2020) “Credo che a prescindere dalla riforma istituzionale non si tratti tanto di cambiare questo o quel ministro ma di aprire una fase nuova. Ci troviamo nella situazione di spendere 209 miliardi in un Paese che da molto tempo fa tagli e c’è una difficoltà a mettere in campo progettualità”. Lo ha dichiarato Andrea Orlando, vicesegretario del Pd, in un’intervista a Radio 24 rispondendo a una domanda su un eventuale Rimpasto dopo le Regionali. “Con chi lo deciderà Conte ma che si tratti di disporre la squadra in assetto diverso è un’esigenza che deriva da questa fase”. Il Pd vorrà più peso e ci sarà un Rimpasto? “Non escludo che possa esserci un effetto sull’assetto del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) “Credo che a prescindere dalla riforma istituzionale non si tratti tanto di cambiare questo o quel ministro ma di aprire una fase nuova. Ci troviamo nella situazione di spendere 209 miliardi in un Paese che da molto tempo fa tagli e c’è una difficoltà a mettere in campo progettualità”. Lo ha dichiarato Andreadel Pd, in un’intervista a Radio 24 rispondendo a una domanda su un eventualele. “Con chi lo deciderà Conte ma che si tratti di disporre la squadra in assetto diverso è un’esigenza che deriva da questa fase”. Il Pd vorrà più peso e ci sarà un? “Non escludo che possa esserci un effetto sull’assetto del ...

