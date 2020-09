PSG, Icardi negativo al Coronavirus: tornerà ad allenarsi (Di domenica 13 settembre 2020) Mauro Icardi è risultato negativo al Coronavirus: l’attaccante del Paris Saint-Germain tornerà ad allenarsi in gruppo Mauro Icardi è risultato negativo al Coronavirus ed è pronto a tornare a disposizione del tecnico Thomas Tuchel in vista della quarta giornata di Ligue 1 contro il Metz. Come riportato da TyC Sports, l’attaccante argentino del Paris Saint-Germain aveva contratto il Covid-19 adurante una vacanza a Ibiza. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 settembre 2020) Mauroè risultatoal: l’attaccante del Paris Saint-Germain tornerà adin gruppo Mauroè risultatoaled è pronto a tornare a disposizione del tecnico Thomas Tuchel in vista della quarta giornata di Ligue 1 contro il Metz. Come riportato da TyC Sports, l’attaccante argentino del Paris Saint-Germain aveva contratto il Covid-19 adurante una vacanza a Ibiza. Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : PSG, Icardi negativo al Coronavirus: in settimana rientra: Secondo quanto affermato da TyC Sports, Mauro...… - FcInterNewsit : Dall'Argentina: Icardi guarito dal Coronavirus, a disposizione del PSG già per il Metz? - Filoribs : Le prime due partite del #Psg devono essere un campanello d’allarme per la Serie A e non solo. I Parigini sono vit… - sportface2016 : #calcio #Ligue1 Buone notizie per il #PSG: Mauro #Icardi è risultato negativo al #COVID19 e torna a disposizione… - JackOMelly5 : @PSG_inside Mauro Icardi ha il Covid-19? Meglio per voi tanto è un palo della luce -

Ultime Notizie dalla rete : PSG Icardi PSG, Icardi negativo al Coronavirus: in settimana rientra Calciomercato.com PSG - Florenzi subito in campo contro l'OM di Strootman

Appena sbarcato a Parigi, Alessandro Florenzi scende in campo questa sera al Parco dei Principi - davanti a 4.000 spettatori (quelli consentiti dalle regole sanitarie) - nella partita più attesa del P ...

PSG-Marsiglia 0-1: Thauvin decisivo, ancora ko i campioni di Francia

Il PSG incassa la seconda sconfitta stagionale in due partite e fa registrare il peggior inizio di stagione degli ultimi 35 anni: decide Thauvin. Seconda sconfitta in due giornate di campionato per il ...

Appena sbarcato a Parigi, Alessandro Florenzi scende in campo questa sera al Parco dei Principi - davanti a 4.000 spettatori (quelli consentiti dalle regole sanitarie) - nella partita più attesa del P ...Il PSG incassa la seconda sconfitta stagionale in due partite e fa registrare il peggior inizio di stagione degli ultimi 35 anni: decide Thauvin. Seconda sconfitta in due giornate di campionato per il ...