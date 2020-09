Palermo | sposa rimane ustionata dalle fiamme del flambé durante la festa di nozze È grave

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 settembre 2020) Investita in facciadi un flambé mentre stava celebrando le suein una sala trattenimenti a Trabia, nel Palermitano. Un incidente che ha trasformato lain un incubo: la&e; stata trasportata d’urgenza al centro grandi ustioni dell’ospedale Civico di, dove ora la donna &e; ricoverata in gravi condizioni. La, insieme al marito e agli invitati, era appena entrata nella sala, accolta da un tradizionale flambé di benvenuto. Come da rito, quindi, si era posizionata con lo sposo per uno scatto davanti il bancone mentre il cuoco, accanto ai coniugi, armeggiava con una padella. All’improvviso, per&o;,...