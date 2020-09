Nintendo vs SEGA, la storica rivalità narrata nel documentario Console Wars (Di domenica 13 settembre 2020) Console Wars è il nome del nuovo documentario che esplorerà la guerra fra Nintendo e SEGA, per la conquista del mercato retail negli anni 90.Si tratta di un argomento che ha sempre suscitato la curiosità di molti videogiocatori, specialmente quelli più navigati. Ora le principali proprietarie di Console, Nintendo, Microsoft e Sony, si vogliono bene e si scambiano complimenti sui social, ma decenni fa, quando Microsoft e Sony non erano ancora arrivate, Nintendo e SEGA erano il principale duopolio che governava il mondo del gaming domestico.Come potete vedere dal trailer visibile qui di seguito, Console Wars sarà pieno di interviste e testimonianze con le persone che ... Leggi su eurogamer (Di domenica 13 settembre 2020)è il nome del nuovoche esplorerà la guerra fra, per la conquista del mercato retail negli anni 90.Si tratta di un argomento che ha sempre suscitato la curiosità di molti videogiocatori, specialmente quelli più navigati. Ora le principali proprietarie di, Microsoft e Sony, si vogliono bene e si scambiano complimenti sui social, ma decenni fa, quando Microsoft e Sony non erano ancora arrivate,erano il principale duopolio che governava il mondo del gaming domestico.Come potete vedere dal trailer visibile qui di seguito,sarà pieno di interviste e testimonianze con le persone che ...

Console Wars è il nome del nuovo documentario che esplorerà la guerra fra Nintendo e Sega, per la conquista del mercato retail negli anni 90. Si tratta di un argomento che ha sempre suscitato la curio ...

