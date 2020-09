Muore una ragazza omosessuale a Napoli | la Sinistra “Dobbiamo educare gli italiani alla tolleranza”

(Di domenica 13 settembre 2020) Antonio Gaglione, 25 anni, non sopportando la relazione di sua sorella Maria Paola con la compagna, unache confrontandosi con la propria identità sessuale ha deciso di prendere il nome di Ciro, ha deciso con il suo scooter di seguire le due giovani in moto dirette da Caivano ad Acerra. Poco dopo … L'articolouna, la“Dobbiamoglitolleranza” proviene da leggilo.org.

"Michele era uscito a convincere la sorella Maria Paola a rientrare a casa ma non l'ha speronata, è stato un incidente". E' questa la versione dei familiari di Maria Paola e Michele Gaglione sull'inci ...«Michele era uscito per convincere la sorella Maria Paola a rientrare a casa ma non l’ha speronata, è stato un incidente». È questa la versione dei fatti fornita dalla famiglia di Maria Paola e Michel ...