Maria De Filippi ha mischiato le carte | Influencer confuso fuori Uomini e Donne (Di domenica 13 settembre 2020) La nuova edizione di Uomini e Donne è cominciata, ormai, da una settimana all’insegna di numerose novità. Infatti, Maria De Filippi ha mischiato parecchio le carte quest’anno, prendendosi anche qualche rischio. Un Influencer, ad esempio, si è mostrato piuttosto confuso dalle novità che sono state introdotte a Uomini e Donne. Si tratta di Amedeo Venza, il quale non ha fatto mistero delle sue perplessità. Amedeo Venza, confrontandosi coi suoi numerosi follower, ha chiesto loro se siano già riusciti a raccapezzarsi con tutte le novità introdotte a Uomini e Donne. Infatti, la novità più eclatante di quest’anno ... Leggi su giornal (Di domenica 13 settembre 2020) La nuova edizione diè cominciata, ormai, da una settimana all’insegna di numerose novità. Infatti,Dehaparecchio lequest’anno, prendendosi anche qualche rischio. Un, ad esempio, si è mostrato piuttostodalle novità che sono state introdotte a. Si tratta di Amedeo Venza, il quale non ha fatto mistero delle sue perplessità. Amedeo Venza, confrontandosi coi suoi numerosi follower, ha chiesto loro se siano già riusciti a raccapezzarsi con tutte le novità introdotte a. Infatti, la novità più eclatante di quest’anno ...

trash_italiano : Roma, 2020 Maria De Filippi e Gemma Galgani vanno insieme agli Studi Elios per registrare la prima puntata di… - ultwangae : RT @squaIino: oggi ha portato il cosplay di maria de filippi su un altro livello - PlayTheSilence_ : RT @NEEDSPLUME: maria de filippi ancora bimba di filippo dopo tutti questi anni è un po’ tutti noi - justrooxyWords_ : RT @CorriereUmbria: Tu Si Que Vales, pioggia di applausi per Irama. Maria De Filippi e Belen Rodriguez cantano insieme a lui #TuSiQueVales… - PlayTheSilence_ : RT @CorriereUmbria: Tu Si Que Vales, pioggia di applausi per Irama. Maria De Filippi e Belen Rodriguez cantano insieme a lui #TuSiQueVales… -