Juventus | ecco la probabile formazione di Pirlo contro il Novara

Leggi su tuttojuve24

(Di domenica 13 settembre 2020) La prima vera amichevole dellaarriva un po’ più tardi rispetto ai soliti test estivi. Le tournée internazionali che eravamo abituati a vedere, infatti, sono state rinviate a tempi migliori. La pandemia da coronavirus, purtroppo, ha costretto a le squadre a dover ridimensionare la propria preparazione estiva. Ciò significa che, in qualche modo, ci si è dovuti arrangiare con quel che si ha in casa. E, se la partitalaU23 era sì un test, ma pur sempre in famiglia, quella in programma oggiilè il primo vero test importante per Andrea, allenatore della prima squadra. C’è grande attesa per questo match in programma oggi alla Continassa, ore 10:30. In vista di questo test tanto atteso, ...