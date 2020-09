Il retroscena: Milik-Roma, base di intesa sull’ingaggio. Le ultime (Di domenica 13 settembre 2020) C’è una base di intesa tra Arek Milik e la Roma da circa cinque milioni (con i bonus) a stagione. Adesso saranno Roma e Napoli a provare un accordo, sicuramente sotto i 30 milioni e probabilmente anche sotto i 25. I due club sono in continuo contatto, Milik ha capito che la Juve è fuori dai giochi e che a nulla varrebbe andare al braccio di ferro con il Napoli senza la certezza di andare in bianconero (anche a parametro zero). E quindi tra Milik e il Napoli è in atto un disgelo, in attesa dell’accordo tra il club di De Laurentiis e la Roma. Nel discorso non sono previste contropartite tecniche. Una situazione che coinvolge Dzeko, sempre nel mirino della Juve, e ovviamente anche Suarez (con tempi potenzialmente più ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 13 settembre 2020) C’è unaditra Areke lada circa cinque milioni (con i bonus) a stagione. Adesso sarannoe Napoli a provare un accordo, sicuramente sotto i 30 milioni e probabilmente anche sotto i 25. I due club sono in continuo contatto,ha capito che la Juve è fuori dai giochi e che a nulla varrebbe andare al braccio di ferro con il Napoli senza la certezza di andare in bianconero (anche a parametro zero). E quindi trae il Napoli è in atto un disgelo, in attesa dell’accordo tra il club di De Laurentiis e la. Nel discorso non sono previste contropartite tecniche. Una situazione che coinvolge Dzeko, sempre nel mirino della Juve, e ovviamente anche Suarez (con tempi potenzialmente più ...

