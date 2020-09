‘Gf Vip 5’, Pierpaolo Pretelli a pochi giorni dall’ingresso nella Casa svela il nome della coinquilina che lo incuriosisce particolarmente (Di domenica 13 settembre 2020) E’ pronto per varcare la fatidica porta rossa Pierpaolo Pretelli. L’ex velino di Striscia la Notizia ha rilasciato un’intervista a Fanpage.it dichiarandosi pronto ad affrontare questa nuova avventura. A quanto pare l’ex tentatore entrerà nella Casa da single. Stando alle sue parole, infatti, con l’ex fidanzata Ariadna Romero, mamma di suo figlio Leonardo, sarebbe finita definitivamente solo sei mesi fa, nonostante i continui tira e molla che andavano avanti ormai da tempo: La situazione si è conclusa in maniera definitiva sei mesi fa, ho chiuso il ciclo Ariadna. È la madre di mio figlio, ma dopo la rottura mi ero analizzato e avevo capito che c’era ancora qualcosa. Solo qualche mese fa mi sono reso conto che non possiamo stare insieme, ci distruggiamo a vicenda. ... Leggi su isaechia (Di domenica 13 settembre 2020) E’ pronto per varcare la fatidica porta rossa. L’ex velino di Striscia la Notizia ha rilasciato un’intervista a Fanpage.it dichiarandosi pronto ad affrontare questa nuova avventura. A quanto pare l’ex tentatore entreràda single. Stando alle sue parole, infatti, con l’ex fidanzata Ariadna Romero, mamma di suo figlio Leonardo, sarebbe finita definitivamente solo sei mesi fa, nonostante i continui tira e molla che andavano avanti ormai da tempo: La situazione si è conclusa in maniera definitiva sei mesi fa, ho chiuso il ciclo Ariadna. È la madre di mio figlio, ma dopo la rottura mi ero analizzato e avevo capito che c’era ancora qualcosa. Solo qualche mese fa mi sono reso conto che non possiamo stare insieme, ci distruggiamo a vicenda. ...

