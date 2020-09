“Fate la vostra parte”, l’appello di Conte alla vigilia della riapertura della scuola (Di domenica 13 settembre 2020) scuola, il messaggio del premier Conte. Il presidente del Consiglio si è rivolto a insegnanti, studenti, presidi e genitori. ROMA – alla vigilia della riapertura della scuola il premier Conte ha voluto rivolgere un messaggio a insegnanti, presidi, studenti e famiglie: “Il ritorno in classe è un’emozione che vivrò anche io sia da capo di Governo che padre. La scuola è il cuore pulsante del nostro Paese …. Si concentrano tutti i progetti per un futuro migliore …“. “La scuola è il luogo – ha continuato il presidente del Consiglio – che vi fa capire che la forza è vera ... Leggi su newsmondo (Di domenica 13 settembre 2020), il messaggio del premier. Il presidente del Consiglio si è rivolto a insegnanti, studenti, presidi e genitori. ROMA –il premierha voluto rivolgere un messaggio a insegnanti, presidi, studenti e famiglie: “Il ritorno in classe è un’emozione che vivrò anche io sia da capo di Governo che padre. Laè il cuore pulsante del nostro Paese …. Si concentrano tutti i progetti per un futuro migliore …“. “Laè il luogo – ha continuato il presidente del Consiglio – che vi fa capire che la forza è vera ...

