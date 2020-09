Era Massimo Scattarella, del Gf 10: oggi a 45 anni barba bianca e lunga [FOTO] (Di domenica 13 settembre 2020) Qualcuno lo ricorderà come il “pitbull” della decima edizione del Grande Fratello. Massimo Scattarella, appassionato di culturismo, ha partecipato al Gf 10 dal quale però è stato espulso. oggi a 45 anni l’ex protagonista del reality si è completamente allontanato dalla televisione, ma non ha abbandonato il suo interesse per i muscoli e il fitness. Già muscoloso durante la sua partecipazione al programma di Canale 5, oggi (a distanza di 11 anni) il suo corpo è completamente trasformato. Massimo Scattarella si fece notare anche per la sua presunta relazione con un’altra concorrente della casa del Grande Fratello 10, la procace Veronica Ciardi. Storia che tuttavia, soprattutto dalla ragazza, ... Leggi su velvetgossip (Di domenica 13 settembre 2020) Qualcuno lo ricorderà come il “pitbull” della decima edizione del Grande Fratello., appassionato di culturismo, ha partecipato al Gf 10 dal quale però è stato espulso.a 45l’ex protagonista del reality si è completamente allontanato dalla televisione, ma non ha abbandonato il suo interesse per i muscoli e il fitness. Già muscoloso durante la sua partecipazione al programma di Canale 5,(a distanza di 11) il suo corpo è completamente trasformato.si fece notare anche per la sua presunta relazione con un’altra concorrente della casa del Grande Fratello 10, la procace Veronica Ciardi. Storia che tuttavia, soprattutto dalla ragazza, ...

