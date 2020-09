Coronavirus, Speranza: “Restrizioni non sono per sempre. Dopo l’inverno vedremo la luce” (Di domenica 13 settembre 2020) La lotta al Coronavirus durerà almeno altri sei mesi, in cui “dobbiamo ancora mantenere il distanziamento, portare le mascherine, lavarci le mani, ma non è per sempre: Dopo l’autunno e l’inverno vedremo la luce“. Il messaggio arriva dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che in un’intervista a Repubblica si mostra ottimista sulla fine della convivenza con il Covid: “Una cura e un vaccino – assicura – sono vicini”. In questo, la ripresa della sperimentazione del vaccino di AstraZeneca è una notizia “molto buona”. Le polemiche invece arrivano sul fronte scuola e sul Mes: “I soldi servono e ne servono tanti perché abbiamo un’occasione unica: fare una riforma che non sia fatta di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) La lotta aldurerà almeno altri sei mesi, in cui “dobbiamo ancora mantenere il distanziamento, portare le mascherine, lavarci le mani, ma non è perl’autunno e l’invernola luce“. Il messaggio arriva dal ministro della Salute, Roberto, che in un’intervista a Repubblica si mostra ottimista sulla fine della convivenza con il Covid: “Una cura e un vaccino – assicura –vicini”. In questo, la ripresa della sperimentazione del vaccino di AstraZeneca è una notizia “molto buona”. Le polemiche invece arrivano sul fronte scuola e sul Mes: “I soldi servono e ne servono tanti perché abbiamo un’occasione unica: fare una riforma che non sia fatta di ...

