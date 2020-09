Coronavirus in Toscana: mort una donna a Pisa, oggi 13 settembre. E 91 nuovi contagi (Di domenica 13 settembre 2020) Ancora un morto per Coronavirus, in Toscana, oggi 13 settembre: si tratta di una donna di 86 anni residente nella provincia di Pisa. Mentre 91 sono i nuovi contagi ((17 identificati in corso di tracciamento e 74 da attività di screening). 8 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero. 3 casi individuati grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni con l'ordinanza n.80 della Regione Toscana, di cui 2 riferibili a cittadini residenti fuori dalla Toscana Leggi su firenzepost (Di domenica 13 settembre 2020) Ancora uno per, in13: si tratta di unadi 86 anni residente nella provincia di. Mentre 91 sono i((17 identificati in corso di tracciamento e 74 da attività di screening). 8 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero. 3 casi individuati grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni con l'ordinanza n.80 della Regione, di cui 2 riferibili a cittadini residenti fuori dalla

Agenzia_Ansa : #Coronavirus nel Lazio oggi 171 positivi, 106 sono a Roma. Boom in Veneto, +373. In Campania altri 170, in Toscana… - regionetoscana : #covid19 #coronavirus Attivo da oggi in Toscana il portale per scaricare il risultato del test sierologico o moleco… - Agenzia_Ansa : Bimbo di 8 anni positivo al #Covid, in quarantena alunni e maestre. In un istituto americano a #Firenze, contatti a… - ExPartibus : Coronavirus Toscana: 91 nuovi casi, un decesso, 33 guarigioni - - pietro_riccio : Coronavirus Toscana: 91 nuovi casi, un decesso, 33 guarigioni - -