Conte | il videomessaggio per la scuola | Willy Monteiro sì | risposte no E nessuna scusa per il caso | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 settembre 2020) Un discorso alla nazione informale, quello di Giuseppe. Saltato ila Domenica In da Mara Venier, causa minacce di denunce da Meloni e Salvini, il premier di è "acntato" di registrare un breveda rilanciare sui social e destinato a studenti e genitori, alla vigila della delicatissima riaperture delle scuole. Seduto "sportivamente" su una scrivania, aria spigliata e amichevole ma tono da presidente della Repubblica,ha voluto lanciare un messaggio ecumenico e molto "emotivo". "Un'emozione che vivrò anch'io, con mio figlio, da premier di un governo che ha lavorato per mesi per un ritorno in sicurezza". Obiettivo mancato, a giudicare dalle proteste di comuni, regioni, presidi, professori e genitori. Mava avanti e ...