Chris Evans pubblica per errore una foto nudo: la gaffe hot di Capitan America fa impazzire i follower (Di domenica 13 settembre 2020) Clamorosa gaffe per Chris Evans. L'attore che interpreta Capitan America nella popolare saga degli Avengers ha pubblicato per errore sulle sue Stories di Instagram uno screenshot dei suoi video e delle foto private. In particolare si trattava di dodici immagini, una delle quali è una foto delle (sue?) parti intime. I fan non hanno fatto potuto non accorgersi dello scatto hot, che in un lampo ha fatto il giro del web. L'attore ha poi rimosso l'immagine, ma il guaio era ormai fatto. La foto ha iniziato a circolare in tutto il mondo, specie tramite Twitter, tra commenti ironici e meme. Molti utenti hanno anche preso le difese di Chris Evans, invitando gli ...

