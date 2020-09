Chi è Massimo Colantoni, ipotizzato come nuovo tronista di Uomini e Donne? (Di domenica 13 settembre 2020) L’ex protagonista di Temptation Island, intervistato a Radio Radio, ha espresso la sua su una probabile proposta al trono di Uomini e Donne: la sua biografia Massimo Colantoni, ex protagonista di Temptation Island è stato intervistato da Giada Miceli nel programma di Radio Radio. Il ragazzo classe 1990 ha raccontato la sua rottura con Sonia Onelli, con la quale ha avuto una storia d’amore dopo la sua ex compagna Ilaria De Teolis. Massimo e Sonia sono stati insieme circa un anno e poi si sono lasciati per via di aspirazioni, caratteri e desideri completamente diversi. Lui desideroso di costruire una famiglia, lei invece vorrebbe affermarsi nel mondo del lavoro. A fine intervista, è arrivata la fatidica domanda su un eventuale proposta di diventare ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 13 settembre 2020) L’ex protagonista di Temptation Island, intervistato a Radio Radio, ha espresso la sua su una probabile proposta al trono di: la sua biografia, ex protagonista di Temptation Island è stato intervistato da Giada Miceli nel programma di Radio Radio. Il ragazzo classe 1990 ha raccontato la sua rottura con Sonia Onelli, con la quale ha avuto una storia d’amore dopo la sua ex compagna Ilaria De Teolis.e Sonia sono stati insieme circa un anno e poi si sono lasciati per via di aspirazioni, caratteri e desideri completamente diversi. Lui desideroso di costruire una famiglia, lei invece vorrebbe affermarsi nel mondo del lavoro. A fine intervista, è arrivata la fatidica domanda su un eventuale proposta di diventare ...

carlosibilia : Stamattina presso il comando provinciale dei @emergenzavvf di #Napoli. Sempre un' emozione essere tra chi ogni gior… - Notturna_ : RT @pottervato: Per chi avesse bisogno di sentirselo dire: non potete pretendere di essere sempre al massimo, non scusatevi se non siete de… - httpsdemon : RT @pottervato: Per chi avesse bisogno di sentirselo dire: non potete pretendere di essere sempre al massimo, non scusatevi se non siete de… - x_wallflower_ : RT @pottervato: Per chi avesse bisogno di sentirselo dire: non potete pretendere di essere sempre al massimo, non scusatevi se non siete de… - onlygin_tonic : RT @pottervato: Per chi avesse bisogno di sentirselo dire: non potete pretendere di essere sempre al massimo, non scusatevi se non siete de… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Massimo Leclerc: "Buon 5° posto, serve velocità. Ferrari migliorata, darò il massimo" La Gazzetta dello Sport Rifiuti, pugno duro della Rap: "Licenzieremo chi fa ostruzionismo"

I 26 casi di Coronavirus all'interno della Rap e le numerose assenze tra i dipendenti stano mandando in tilt la raccolta dei rifiuti a Palermo. L'immondizia non raccolta supera ormai le 2 mila tonnell ...

Prima in uscita, ora punto fermo del Milan: Castillejo dà ragione a Maldini

Nessuno come Samu Castillejo e il giovane Lorenzo Colombo nel pre-campionato del Milan. Entrambi hanno realizzato tre gol nei test amichevoli contro Monza, Vice ...

I 26 casi di Coronavirus all'interno della Rap e le numerose assenze tra i dipendenti stano mandando in tilt la raccolta dei rifiuti a Palermo. L'immondizia non raccolta supera ormai le 2 mila tonnell ...Nessuno come Samu Castillejo e il giovane Lorenzo Colombo nel pre-campionato del Milan. Entrambi hanno realizzato tre gol nei test amichevoli contro Monza, Vice ...