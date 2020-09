Bielorussia, ancora proteste: centinaia di persone in arresto. Cariche della polizia di Lukashenko contro i manifestanti – I video (Di domenica 13 settembre 2020) ancora giorni di fuoco tra le strade di Minsk, capitale della Bielorussia. Decine di migliaia di cittadini hanno di nuovo sfilato per la città per protestare contro il governo guidato da Alexander Lukashenko. In molti hanno fatto inoltre sentire la propria voce a sostegno di Maria Kolesnikova, una delle figure chiave dell’opposizione bielorussa che, arrestata, si trova nel carcere di Volodarka. Almeno 250 persone sono state arrestate da poliziotti in assetto da guerra durante l’ennesima domenica di manifestazioni. Il Paese è alla vigilia dell’incontro tra il presidente e Vladimir Putin a Mosca e al culmine di una settimana nera per l’opposizione con gli arresti di diverse figure di primo piano. September 13, 2020 Spicca per ... Leggi su open.online (Di domenica 13 settembre 2020)giorni di fuoco tra le strade di Minsk, capitale. Decine di migliaia di cittadini hanno di nuovo sfilato per la città per protestareil governo guidato da Alexander. In molti hanno fatto inoltre sentire la propria voce a sostegno di Maria Kolesnikova, una delle figure chiave dell’opposizione bielorussa che, arrestata, si trova nel carcere di Volodarka. Almeno 250sono state arrestate da poliziotti in assetto da guerra durante l’ennesima domenica di manifestazioni. Il Paese è alla vigilia dell’intra il presidente e Vladimir Putin a Mosca e al culmine di una settimana nera per l’opposizione con gli arresti di diverse figure di primo piano. September 13, 2020 Spicca per ...

