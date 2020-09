Anticipazioni Beautiful martedì 15 settembre 2020

(Di domenica 13 settembre 2020) Martedì 15– Brooke gioca la sua ultima carta: a pochi minuti prima del fatidico si, Brooke cerca di convincere sua figlia a non sposare Thomas convinta che si tratti di un errore. Hope ascolta le sue parole ma dentro di sè sa perfettamente che non può tornare indietro e per questo motivo chiede a sua madre di accettarlo, perchè alla fine di tutto lei arriverà comunque a sposarlo. L'articolomartedì 15News Programmi Tv.

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 13 settembre 2020? Prima di darvi tutte le anticipazioni con le ultime news da Los Angeles, vi ricordiamo che Beautiful andrà in onda anche ...Liam non perde occasione, prima che Hope scena le scale, per ricordare a Thomas che tutto quello che sta succedendo è una farsa. Che la sua ex moglie è stata costretta a prendere una decisione che non ...