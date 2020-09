Analisi Ferrari GP Mugello 2020

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 13 settembre 2020) – Weekend nero per la scuderia di Maranello che festeggia oggi il GP numero 1000 della sua storia. Leclerc ha concluso ottavo mentre Vettel decimo. Mediocre passo gara, elevata usura delle gomme e tanti problemi di bilanciamento. Un periodo nero, che sembra non vedere la luce. Charles Leclerc: “Mentalmente è stata una delle gare più difficili. Fai una buona partenza, fai tutto quello che ci vuole e dopo non c’è il passo. Fai fatica tantissimo con il bilanciamento e con la macchina in generale. Il che è anche strano perché in qualifica ieri non andava così male, con le hard ho fatto una fatica grandissima, un po’ come a Monza. Dobbiamo lavorare, è ovvio. È difficile, rimango motivato e non vedo l’ora di tornare in macchina in Russia, ma dobbiamo capire cosa c’è che non va con ...