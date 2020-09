Willy, applausi e magliette bianche al funerale. Presente anche il premier Conte. La diretta (Di sabato 12 settembre 2020) Grande commozione a Paliano per i funerali di Willy Monteiro, il 21enne brutalmente ucciso a Colleferro nella notte fra sabato 5 e domenica 6 settembre. Il rito funebre, celebrato da Monsignor Mauro... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 12 settembre 2020) Grande commozione a Paliano per i funerali diMonteiro, il 21enne brutalmente ucciso a Colleferro nella notte fra sabato 5 e domenica 6 settembre. Il rito funebre, celebrato da Monsignor Mauro...

Ultime Notizie dalla rete : Willy applausi Willy, applausi e magliette bianche al funerale. Presente anche il premier Conte. La diretta Il Mattino Paliano, in duemila alla fiaccolata per Willy

Gli applausi dalle finestre, le lacrime dei vicini di casa anziani sulla soglia, poi giù fino al piazzale davanti al convento, che non può contenere che una piccola parte della folla venuta a ...

Omicidio WIlly, Padellaro sul Fatto: “fogna web, non aprite quei tombini”

L’altra sera nel suo tg, Enrico Mentana, dopo aver mandato il video di quel Di Folco che vomita insulti contro il povero Willy, si chiedeva come sia possibile che roba del genere continui a circolare ...

