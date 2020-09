Whatsapp, 3 nuovi aggiornamenti in arrivo: rivoluzioneranno l’app (Di sabato 12 settembre 2020) Whatsapp aggiornamento in arrivo per tutti quelli che posseggono uno smartphone con sistema operativo Android. Le lista delle novità è davvero molto interessante. Whatsapp è senza dubbio l’applicazione di messagistica più importante ed usata nel mondo. Con gli anni ha completamente eliminato dal mercato Viber, che con un’interfaccia viole e molte meno funzioni è sembrata presto troppo primitiva rispetto all’app verde. Nella maggioranza dei cellulari diffusi in tutto il mondo la cornetta bianca è diffusa quasi come la f su quadri blu di Facebook e la macchina fotografica rossa di Instagram. Per questo ogni volta che l’applicazione si aggiorno in tanti ne parlano, avendo effetti importanti su scala mondiale. Ebbene ora una nuova versione ... Leggi su howtodofor (Di sabato 12 settembre 2020)aggiornamento inper tutti quelli che posseggono uno smartphone con sistema operativo Android. Le lista delle novità è davvero molto interessante.è senza dubbio l’applicazione di messagistica più importante ed usata nel mondo. Con gli anni ha completamente eliminato dal mercato Viber, che con un’interfaccia viole e molte meno funzioni è sembrata presto troppo primitiva rispetto all’app verde. Nella maggioranza dei cellulari diffusi in tutto il mondo la cornetta bianca è diffusa quasi come la f su quadri blu di Facebook e la macchina fotografica rossa di Instagram. Per questo ogni volta che l’applicazione si aggiorno in tanti ne parlano, avendo effetti importanti su scala mondiale. Ebbene ora una nuova versione ...

wordweb81 : Nuovi sticker animati in #WhatsApp e novità sfondi nella beta di settembre - CHIChuahuaB : ?????? nuovi caldissimi e divertentissimi pull in peluche ?????? Misure 25/30/35/40 ???? da CHIChuahua Boutique ?? ...… - ArtRadiost : I nuovi programmi di RadiostART Le Fiabe della Maestra Marzia in podcast su - lezirrenapoli : Ultimi giorni di Saldi fino al -70% , nuovi allestimenti ,il nostro mood del lusso accessibile sempre piu cool ?? Sp… - B_ondaanomala : Che ansia la mia capa che non mi manda le relazioni dei casi nuovi e il referente scolastico che mi tartassa di mes… -

Ultime Notizie dalla rete : Whatsapp nuovi Nuovi sticker animati in WhatsApp e novità sfondi nella beta di settembre OptiMagazine Brescia, paline contapersone e gel igienizzante sui bus

Brescia, 12 settembre 2020 - Il comune di Brescia ha stanziato un milione per nuove paline intelligenti e contapersone in tempo reale su metro e tutti i bus, dispenser di gel sanificante su tutti i m ...

La mamma di Willy Monteiro: "Potevo salvarlo, non ci sono riuscita"

"Potevo salvarlo, non ci sono riuscita": Lucia Monteiro, la mamma di Willy ucciso a Colleferro, in un'intervista rilasciata a Repubblica racconta la storia del figlio, a partire dalla scuola alberghie ...

Brescia, 12 settembre 2020 - Il comune di Brescia ha stanziato un milione per nuove paline intelligenti e contapersone in tempo reale su metro e tutti i bus, dispenser di gel sanificante su tutti i m ..."Potevo salvarlo, non ci sono riuscita": Lucia Monteiro, la mamma di Willy ucciso a Colleferro, in un'intervista rilasciata a Repubblica racconta la storia del figlio, a partire dalla scuola alberghie ...