Venezia 77: Leone d’Oro alla Cina, vince Favino (Di sabato 12 settembre 2020) Venezia 77: Leone d’Oro al film ‘Nomadland’ della cinese Chloé Zhao ma c’è gloria anche per l’Italia con Pierfrancesco Favino miglior attore Dieci anni dopo l’ultima volta, una regista trionfa al Festival del Cinema. La vincitrice di Venezia 77, incoronata poco fa, è Chloé Zhao (nata in Cina, trasfrrita negli Stati Uniti a 15 anni) … L'articolo Venezia 77: Leone d’Oro alla Cina, vince Favino proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 12 settembre 2020)77:d’Oro al film ‘Nomadland’ della cinese Chloé Zhao ma c’è gloria anche per l’Italia con Pierfrancescomiglior attore Dieci anni dopo l’ultima volta, una regista trionfa al Festival del Cinema. La vincitrice di77, incoronata poco fa, è Chloé Zhao (nata in, trasfrrita negli Stati Uniti a 15 anni) … L'articolo77:d’Oroproviene da www.inews24.it.

la_Biennale : #BiennaleCinema2020 #Venezia77 Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis” / Lion of the Fu… - Adnkronos : #Venezia77, Leone d'Oro a #Nomadland. A #Favino la Coppa Volpi per 'Padrenostro' - Agenzia_Ansa : ?? DIRETTA | #Venezia77 - Leone del Futuro a LISTEN di Ana Rocha de Sousa - PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE SCENEG… - zazoomblog : Mostra del Cinema di Venezia: al film Nomadland il Leone doro Pierfrancesco Favino migliore attore - #Mostra… - andremsalgueiro : RT @la_Biennale: #BiennaleCinema2020 #Venezia77 Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis” / Lion of the Future –… -